(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.06.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag im deutschen Handel überwiegend fest. Papiere der insolventen Wirecard brechen ein und drücken auf die Stimmung. An der Wall Street zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,8 Prozent auf 12.186 Punkte, gestützt von Henkel, Deutsche Bank und Deutsche Börse. Wirecard sacken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...