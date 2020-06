Peynier, Frankreich (ots/PRNewswire) - PMB-Alcen ist stolz darauf, die Markteinführung von FLASHKNiFE, dem Strahlentherapiesystem FLASH für klinische Versuche ankündigen zu dürfen.PMB verfügt über eine langjährige Erfahrung mit FLASH, die im Jahr 2011 begonnen hat. LINAC, ein Prototyp, der entwickelt wurde, um Elektrone im FLASH Modus zu beschleunigen - der Oriatron 6e - wurde im Jahr 2013 an das Universitätskrankenhaus Lausanne geliefert und begann bald danach, vorklinische Ergebnisse zu mehreren Tierarten zu liefern (Zebra Fische, Mäuse, Ratten, Schweine...). FLASH erwies sich als ein reproduzierbarer Effekt, mit auffallender Aussparung von normalem, d. h. gesundem Gewebe, während die Wirkung auf Tumore bei allen getesteten Tumorarten unverändert erhalten blieb.Im Jahr 2019 wurde im CHUV der erste Patient mit rezidiviertem Lymphoma unter Verwendung unserer Oriatron 6e Technologie mit FLASH-Therapie behandelt. Dieser erste Versuch zeigte, dass FLASH Therapie insbesondere aufgrund eines effizienten Dosis-Kontroll-Systems durchführbar und sicher war. (Bourhis et al. Radiother. Oncol. 2019).Diese erfolgreiche gemeinsame Erfahrung mit FLASH im CHUV ermöglichte es uns, FLASHKNiFE, ein Gerät, das speziell für die FLASH-Radiotherapie entworfen wurde, zu entwickeln. Es ist in der Lage, eine Einzelbestrahlung mit hoher Dosis im Rahmen von klinischen Anwendungen, z. B. bei der Behandlung von Hautkrebs und im Bereich der intraoperativen Radiotherapie (IORT) durchzuführen. Das System besteht aus einem auf eine mobile Grundlage montierten Linearbeschleuniger (LINAC) mit besonders hoher Dosisleistung. Es kombiniert Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und FLASH Modus mit präziser Konfiguration und Überwachung. PMB installiert bald den ersten klinischen Prototyp im CHUV.Unser Geschäftsführer, M. Marc Delmas erklärt:"Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit den Pionieren des Universitätskrankenhauses von Lausanne in diesem faszinierenden Fachgebiet, zusammen. Wir sind überzeugt davon, dass FLASHKNiFE in diesem Bereich einen Durchbruch herbeiführen wird und das richtige Werkzeug ist, um klinische Anwendungen weiter zu entwickeln und die Geschichte der FLASH Radiotherapie fortzuschreiben."Über PMBPMB ist ein Unternehmen von humaner Größe, das in der Nähe von Aix-en-Provence, im Süden Frankreichs angesiedelt ist und auf die Entwicklung und Herstellung komplexer Systeme im Bereich der Partikelbeschleunigung für die Anwendung in der medizinischen Forschung spezialisiert ist.Früher war PMB im Zusammenbau von ungleichen Materialien, z. B. von Metallen und Keramik tätig. Seit dem späten Jahr 2000 entwickeln wir komplexe Systeme mit integriertem Partikelbeschleuniger. Ein automatisches System, das u. a. betriebsintern PET-Radiopharmaka und lineare Beschleuniger für zerstörungsfreies Testen in den Bereichen (Hochenergie Radiotherapie) und Radiotherapie herstellt.Pressekontakt:alcen@alcen.comVeröffentlichungen- Maud Jaccard et al., High dose-per-pulse electron beam dosimetry (Dosismessung: Elektronenstrahlen mit hoher Dosis pro Puls: Inbetriebnahme des Prototyps Oriatron eRT6, mit linearem Beschleuniger für die vorklinische Anwendung, Med. Phys. 45 (2), Februar 2018, https://doi.org/10.1002/mp.12713- P. G. Jorge, M. Jaccard, K. Petersson et al., Dosimetric and preparation procedures for irradiating biological models with pulsed electron beam at mit sehr hoher Dosierung, Radiotherapy and Oncology, (Dosismesssung und Vorbereitungsverfahren für die Bestrahlung biologischer Modelle mit gepulsten Elektonenstrahlen und sehr hoher Dosisleistung) https://doi.org/10.1016/j.radonc.2019.05.004- Vozenin M-C et al, The Advantage of FLASH Radiotherapy Confirmed in Mini-pig and Cat-cancer Patients, Clin Cancer Res; 2018, (Die Vorteile von FLASH-Radiotherapie bei Minischweinen- und Katzenkrebspatienten, klin. Krebsforschung) https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-17-3375- J. Bourhis, W.J Sozzi, P.G. Jorge et al., Treatment of a first patient with FLASH-radiotherapy, Radiotherapy and Oncology (Behandlung eines ersten Patienten mit FLASH-Radiotherapie und Onkologie)https://doi.org/10.1016/j.radonc.2019.06.019- Vozenin M-C et al., Biological Benefits of Ultra-high Dose Rate FLASH Radiotherapy (Biologischer Nutzen von FLASH-Therapie mit besonders hoher Dosisleistung): Sleeping Beauty Awoken, Clinical Oncology, (Aus dem Dornröschenschlaf erwacht, klin. Onkologie) https://doi.org/10.1016/j.clon.2019.04.001flashknife@pmb-alcen.com, +33 (0) 442 531 313Video - https://www.youtube.com/watch?v=_DPp7BWSkEUFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1194007/3D_Device_Image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1193851/FLASHKNiFE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1193852/PMB_Alcen_Logo.jpgOriginal-Content von: PMB-Alcen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145692/4634828