DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Von 2000 durchgeführten Corona-Tests im Kreis Gütersloh ist nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nur einer positiv ausgefallen. Das sagte er am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann.



Der Kreis nannte am Abend dazu neuere Zahlen - demnach sind es unterdessen drei Fälle: Bis Donnerstag 15 Uhr seien 2521 Abstriche genommen worden. 1655 Befunde lägen vor. Davon sei einer klar positiv, zwei seien schwach positiv. Der Kreis zähle in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut diese schwach positiven Fälle mit. Damit seien es drei positive Fälle.



Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte auf Nachfrage, dass es sich bei den 2000 von Laumann genannten Getesteten um Menschen aus der Allgemeinbevölkerung handele. Laumann hatte im Ausschuss mit Blick auf die zurzeit laufenden freiwilligen Massentestungen gesagt, dass man danach wohl beurteilen könne, ob die Corona-Infektionen bei Tönnies-Mitarbeitern auf andere Bereiche der Gesellschaft übergesprungen seien. Mit Ergebnissen rechne er am Sonntag./aus/DP/mis

