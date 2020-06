Trotz Protektionismus in den USA streben viele Unternehmen internationale Zusammenarbeiten an. So meldete der US-Gigant Microsoft, einer der wertvollsten Unternehmen der Welt, mit Hitachi eine mehrjährige strategische Allianz bilden zu wollen. Dabei steht die digitale Transformation im verarbeitenden Gewerbe und der Logistik-Industrie im Vordergrund. Konkret soll der Bereich Prozess-Automatisierung vorangetrieben ...

