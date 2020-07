Neue Funktionen werden die Videokonferenzerfahrung zwischen Lifesize-Konferenzraumsystemen und Videokonferenzdiensten von Drittanbietern weiter optimieren

Lifesize, ein globaler Innovator im Bereich immersiver Kommunikationslösungen für Großunternehmen, hat heute eine Erweiterung der Verbindungsmöglichkeit mit Microsoft Teams und anderen Drittanbieter-Videokonferenzlösungen aus seiner Lifesize Icon-Reihe an 4K-Konferenzraumsystemen bekannt gegeben. Dank der verbesserten Unterstützung werden Kunden in der Lage sein, unter Verwendung Ihrer aktuellen Lifesize-Raumsysteme bequemer und flexibler als je zuvor zwischen einer Vielzahl cloudbasierter Videokonferenzdienste hin und her zu wechseln. Auf diese Weise steht der Verwendung erworbener Konferenzraumlösungen für die Teilnahme an internen oder externen Meetings unabhängig von der jeweiligen Plattform nichts mehr im Weg.

Ein bevorstehendes Update wird es Benutzern ermöglichen, ihren Laptop mit unterstützten Lifesize Icon Meeting-Raumsystemen zu verbinden und bei der Teilnahme an Meetings über Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans und Zoom über eine gewohnte Benutzeroberfläche von der branchenführenden 4K-Video- und Audioqualität des Raumsystems zu profitieren. Die neue Lösung nutzt die Flexibilität von BYOD (Bring-Your-Own-Device), umgeht die Qualitätseinschränkungen von in Desktop- und Mobilgeräten integrierten Webcams und Audiosystemen und ergänzt die altbewährte SIP- und H.323-basierte Interoperabilität von Lifesize mit Konferenzlösungen von Drittanbietern.

IT- und AV-Manager dürfen sich über eine einfachere Möglichkeit für die Einführung einer unternehmensweiten, BYOD-gestützten Interoperabilität von Videokonferenz-Hardware und -Software, reduzierte technologische Komplexität in Konferenzräumen und eine höhere Rentabilität ihrer Investitionen in unternehmensweite Konferenzraumsysteme freuen.

"Uneingeschränkte Interoperabilität und die Möglichkeit, die branchenführende Konferenzraum-Hardware von Lifesize mit jedem beliebigen Videokonferenzdienst nutzen zu können, waren für Kunden noch nie so wichtig wie in der aktuellen Zeit, in der Unternehmen es ihren Mitarbeiten ermöglichen, von überall auf der Welt per Video zusammenzuarbeiten", so Bobby Beckmann, CTO von Lifesize. "Wenn das Personal dieser Unternehmen infolge des Abflauens der Pandemie nach und nach ins Büro zurückkehrt, entsteht durch die Kombination von Lifesize Icon-Systemen mit Microsoft Teams und anderen cloudbasierten Videodiensten eine führende Konferenzraumlösung, die Zusammenarbeitsplattformen mit einer großen Anwenderbasis umfasst. So werden Kunden in der Lage sein, über ihre bevorzugten Endgeräte mühelos an zahlreichen weiteren Videokonferenzen teilzunehmen."

Die Bereitstellung einer verbesserten Unterstützung für Microsoft Teams-Meetings in mit Lifesize ausgestatteten Konferenzräumen baut auf bestehenden Integrationen cloudbasierter Lifesize-Videokonferenzdienste mit Microsoft Teams und Microsoft Outlook auf, die es ermöglichen, Lifesize-Videoanrufe direkt über die Teams- und Outlook-Apps zu planen und durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lifesize.com/en/integrations/microsoft.

