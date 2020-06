Bei der Bewertung des Marktes wurden die elf führenden Anbieter berücksichtigt; die Bewertungen der Anbieter basieren auf Kriterien wie aktuelle Angebote, Strategie und Marktpräsenz

Virtustream, ein Anbieter von Clouds der Enterprise-Klasse und Unternehmen von Dell Technologies, gab heute bekannt, dass es im Bericht "The Forrester Wave: Hosted Private Cloud Services in North America, Q2 2020" als führendes Unternehmen bezeichnet wurde. In diesem Bericht werden die Ergebnisse von Forrester Research auf die Frage, wie gut Anbieter die Anforderungen von Unternehmenskunden an ihre gehostete Private Cloud-Lösung erfüllen, detailliert aufgeführt.

Als einer von nur zwei Anbietern erhielt Virtustream im Bericht die höchstmögliche Punktzahl in der Rubrik Dienstleistungen und Kundenzufriedenheit. Virtustream erhielt auch in den Kategorien Verfügbarkeits-SLAs, Sicherheitsfunktionen, Innovationsplanung und geplante Verbesserungen die höchstmögliche Punktzahl.

Im Bericht wird ausgeführt, dass es Virtustream "ganz eindeutig gelungen ist, das Enterprise Resource Planning (ERP) mit SAP zu unterstützen. Dies macht nach wie vor den größten Teil des Unternehmensumsatzes aus, der sich mit der Unterstützung von Epic im medizinischen Bereich künftig verdoppeln wird..." Im Bericht wird darüber hinaus festgestellt, dass "Virtustream nie von seinem ehrgeizigen Ziel abgewichen ist, der Cloud-Partner der Wahl für geschäftskritische Workloads zu sein." Im weiteren Verlauf des Berichts heißt es: "Virtustream eignet sich gut für Kunden, die ihre anspruchsvollsten geschäftskritischen Anwendungen insbesondere Epic und SAP auf privaten statt auf öffentlichen Cloud-Plattformen hosten möchten."

Die Plattformen Virtustream Enterprise Cloud und Virtustream Healthcare Cloud in Verbindung mit dem breiten Portfolio an xStreamCare-Services sind auf Sicherheit, Leistung, Compliance und gesicherte Service-Levels für geschäftskritische Unternehmensanwendungen ausgelegt, darunter auch für die Anwendungen von SAP, Microsoft, Oracle und Epic.

"Immer mehr Unternehmen migrieren im Rahmen ihrer IT-Transformationsziele ihre geschäftskritischen Anwendungen auf gehostete Private Cloud-Plattformen", erläutert Mike Zolla, Vice President und Leiter des Bereichs Cloud Platform Engineering and Delivery bei Virtustream. "Wie auch der Bericht von Forrester feststellt, war es von Anfang an unser Ziel, eine Plattform zu entwickeln, die speziell für geschäftskritische Workloads ausgelegt ist. Es war schon immer unser Innovationsmotor, dass wir unseren Kunden besondere Qualität bieten und ihre anspruchsvollsten Geschäftsanforderungen an moderne, sichere, agile und hochleistungsfähige IT-Lösungen erfüllen möchten."

Weitere Informationen über Virtustream finden Sie hier. Den ungekürzten Bericht können Sie hier herunterladen.

Über Virtustream

Virtustream LLC, ein Unternehmen von Dell Technologies, ist ein Anbieter von Clouds der Enterprise-Klasse, dem Unternehmen weltweit die Migration und Implementierung ihrer geschäftskritischen Anwendungen in die Cloud anvertrauen. Für Großunternehmen, Service-Provider, Organisationen des Gesundheitswesens und Behörden erfüllen die Professional Services und Managed Services von Virtustream xStreamCare, die Managementplattform und IaaS-Lösung (Infrastructure-as-a-Service) xStream die hohen Anforderungen an Sicherheit, Compliance, Leistung, Effizienz und verbrauchsabhängiger Abrechnung komplexer Produktionsanwendungen in der Cloud ob privat, öffentlich oder hybrid.

Virtustream ist eine Marke von Virtustream LLC. Alle anderen Marken sind ggf. Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

SAP, andere hier genannte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die entsprechenden Logos sind in Deutschland und anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von SAP SE.

