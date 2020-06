Erleben Sie actiongeladene Schlachten in einem atemberaubenden Open-World-Abenteuer

Schließen Sie sich dem Kampf zur Rettung Syllunas an! Die Vorregistrierung für Nexons neuestes plattformübergreifendes MMORPG-Phänomen, V4, beginnt heute für Handy und PC. Während die Mächte der Finsternis drohen, in einem einst idyllischen Land Verwüstung anzurichten, versetzt V4 die Spieler auf eine Reise durch die Dimensionen, um im Kampf gegen dämonische Kräfte zu helfen. Spieler können sich unter www.nexon.com/v4/ voranmelden, um exklusive Voranmeldungsbelohnungen in Anspruch zu nehmen.

Powered by Unreal Engine, V4, lädt die Spieler ein, die Welt von Syllunas zu erleben, ein einst paradiesisches Land, das nun von dämonischen Mächten bedroht wird, während die Allianz darum kämpft, es vor Guardian und den einst mächtigen Scoria-Rittern zu verteidigen.

V4 spielt in einer pulsierenden, offenen Welt und bietet sechs offensiv ausgerichtete Klassen, darunter Zauberin, Jäger und Ritter, die jeder Klasse die Möglichkeit geben, auf ihrem Weg durch die abenteuerliche Umgebung maximalen Schaden und maximale Zerstörung anzurichten. Die Spieler können mächtige Allianzen schmieden, Reiche erforschen und das Schlachtfeld in actiongeladenen Echtzeit-PvP-Erfahrungen (Player versus Player) erobern, während sie im Spiel voranschreiten.

Mit über 50 Anpassungsoptionen können Spieler ihren Charakter mit glänzenden Waffen und Rüstungen individualisieren, die ihren Helden im Kampf helfen können, ihr wahres Potenzial freizusetzen. V4 bringt auch einen spielergesteuerten Marktplatz durch den Handelsposten, der es den Spielern ermöglicht, sicherzustellen, dass ihre Bemühungen mit vom Spieler festgelegten Preisen für Ausrüstung und Gegenstände belohnt werden.

Plattformübergreifende Fähigkeiten ermöglichen es den Spielern, die immersive Welt von V4 jederzeit zu erleben, egal ob sie bereit sind, zu Hause oder unterwegs mit Spielern auf der ganzen Welt zu kämpfen.

Zur Vorregistrierung für V4 besuchen Sie bitte https://www.nexon.com/v4/. V4 wird weltweit verfügbar sein, mit Ausnahme von Korea, China, Japan und Taiwan. Folgen Sie @V4Global auf Twitter, um die neuesten Aktualisierungen und Informationen zu erhalten.

Powered by Unreal Engine 4, V4, ist ein plattformübergreifendes Free-to-Play-Fantasy-MMORPG, das den Spielern die Möglichkeit bietet, ihre Helden bei der Verteidigung einer atemberaubenden Welt gegen die Mächte der Finsternis individuell zu gestalten. Mit ausgezeichnet detaillierten Schlachten und offensiv ausgerichteten Klassen können sich die Spieler mit Kriegern aus der ganzen Welt auf Handy und PC verbünden, um das Böse zu besiegen.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.com

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. (kurz "Nexon"), genutzt und für ein einzigartiges westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es seinen Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

