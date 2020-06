The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA B22A XFRA BE6254681248 BRUSSELS AIRP.CO. 13-20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T283 BLUE ENERGY ANL.14/20 NR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TNGT6 7X7 IHS 13/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1ZKC24 UNICR.BK IR. 14/20 MTN BD00 BON EUR NCA ZM9J XFRA DE000A2E4HH0 PCC SE ITV.17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB63F5 BAY.LDSBK.PF.S.10076 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3NX4 LB.HESS.-THR. E0510B/004 BD00 BON EUR NCA XFRA SG31A1000000 SINGAPORE REP. 15-20 BD00 BON SGD NCA XFRA USP93960AA38 TRINIDAD+TOBAGO 00/20REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB3CY5 LB.HESS.THR.CARRARA07A/16 BD01 BON EUR NCA XFRA US06051GEC96 BK OF AMER.CORP 10/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US30161MAH60 EXELON GENERAT. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA XS0352421985 COBA 08/20 NK MTN BD02 BON EUR NCA 3QX XFRA IE00B88WFS66 HERMES IF-A.EX-JP.EQ.RAEO FD00 EQU EUR NCA AN09 XFRA LU1670626446 M+G(L)I1-JAP.FD EOAA FD00 EQU EUR NCA AN0H XFRA LU1670715975 M+G(L)I1-J.S.CS EOAA FD00 EQU EUR N