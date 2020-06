FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D1F XFRA SE0001634262 DIOS FASTIGHETER AB 0.158 EUR

BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.167 EUR

FJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (A) 0.110 EUR

1WE XFRA FR0013451333 LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 0.450 EUR

BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.

