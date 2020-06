FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGIUN XFRA DE000A0DNVT1 CT WELT PTF AMI CT(A) 0.100 EURZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.214 EURHDMA XFRA US4381283088 HONDA MOTOR ADR/1O.N.GRC XFRA US40065W1071 GUANGSHEN RAILW. H ADR/50 0.378 EURGEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EURFDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.580 EURCNNA XFRA US1380063099 CANON INC. ADR/1 O.N.RI7 XFRA FR0000075954 RIBER S.A. INH. EO -,16 0.030 EURAZU XFRA ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EURPPXB XFRA US4920891078 KERING.UNSP.ADR 1/10 EO 4 0.451 EURFVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.260 EURST5 XFRA DE000A0LR936 STEICO SE 0.250 EURDSF4 XFRA DE000A0D4TQ9 COBA GEN.05/20 4.700 %WUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.650 EURMLP XFRA DE0006569908 MLP SE INH. O.N. 0.210 EURALG XFRA DE0006569403 ALBIS LEASING AG O.N. 0.040 EURABA XFRA DE0006209901 ALBA SE O.N. 3.250 EURCXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H 0.020 EURBY6 XFRA CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.008 EURG2M XFRA CNE100000247 BEIJING JINGKEL. H YC 1 0.010 EURBJ1 XFRA CNE100000221 BEIJING C.INTL AIR.-H-YC1 0.019 EURNBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.465 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.956 EURHC7B XFRA BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS. 0.056 EURAXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.366 EURS05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.064 EURKUOA XFRA US5011732071 KUBOTA CORP. ADR/20JATA XFRA US4711052054 JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2BKMA XFRA CH0212255803 BURKHALTER HLDG SF 0,04 3.475 EURSRPB XFRA US8198823093 SHARP CORP. ADR/1 O.N.C53 XFRA CNE100002342 CHINA REINSU.GROUP.H YC 1 0.006 EURPMR XFRA ES0169501030 PHARMA MAR S.A. EO -,05 0.040 EURHC2 XFRA US4473241044 HURCO COS INC. 0.116 EUR5TOA XFRA SE0012729366 TROAX GROUP AB A 0.100 EURMLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.191 EUR