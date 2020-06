FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.046 EUR41I XFRA US04013V1089 ARES COMM.REAL EST.DL-,01 0.294 EUR42I XFRA US06424J1034 BANK OF COMMERCE HLDGS 0.045 EUR108 XFRA JP3404200002 SUMITOMO RUBBER IND. 0.208 EURTRS XFRA CA87807B1076 TC ENERGY CORP. 0.530 EUR1TK XFRA JP3539250005 THK CO. LTD 0.108 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.010 EUR1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.246 EUR86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.067 EUR751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.138 EURTL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.007 EUREE51 XFRA IT0005188336 EL.EN. S.P.A. EO 0,13 0.400 EUR30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.748 EUR07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 1.089 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR8KR XFRA US48251K1007 KKR REAL EST.FIN.TR. -,01 0.384 EUR079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.553 EUR487 XFRA US2256551092 CRESCENT CAP.BDC DL-,001 0.366 EUR45U XFRA US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01 0.049 EUR331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.046 EUR2IQ XFRA CA45780G1054 INPUT CAPITAL CORP. 0.007 EURANJ XFRA CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A 0.035 EUR1IK XFRA US45781V1017 INNOVATIVE IND PR. -,001 0.946 EURAXU XFRA US03076K1088 AMERIS BANCORP. DL 1 0.134 EURNGDA XFRA CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD O.N. 0.112 EURVSA2 XFRA FR0013176526 VALEO SA INH. EO 1 0.200 EUR9NF XFRA CA62910L1022 NFI GROUP INC. 0.139 EURWEM1 XFRA CA9569093037 WESTAIM CORP. 0.081 EURGSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.401 EURWAF XFRA DE000WAF3001 SILTRONIC AG NA O.N. 3.000 EUR1KN XFRA US9256521090 VICI PROPERTIES DL -,01 0.265 EURGC1A XFRA US36164V5030 GCI LIBERTY INC. PF A 0.390 EURXER2 XFRA US98421M1062 XEROX HLDGS CORP. DL 1 0.223 EURN7T XFRA CA67077M1086 NUTRIEN LTD 0.401 EUR