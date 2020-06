FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.116 EURF5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.223 EURFFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.241 EURFMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.393 EUREXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.854 EUREGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.045 EUREGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.669 EURD8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.250 EURDL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.134 EURDCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.678 EURWX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.245 EURMA5 XFRA JP3863030007 MACROMILL INC. O.N. 0.091 EURRAVG XFRA US040114HN39 ARGENTINA 18/2117 0.003 %WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.134 EURCAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.741 EURBO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.874 EURBMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.143 EURBXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.284 EURWV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.419 EUROWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.268 EUR9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.312 EURAOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.045 EURKTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.254 EURAAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.196 EURA6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.946 EURAG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.161 EUR0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.083 EURGTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50 0.143 EURAACA XFRA NL0000852564 AALBERTS NV EO -,25 0.800 EURVB2 XFRA NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5 0.850 EURLOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.091 EURYRB XFRA JP3955800002 YOKOHAMA RUBBER 0.266 EURUN4 XFRA JP3951600000 UNICHARM CORP. 0.133 EURV94 XFRA JP3870000001 MABUCHI MOTOR LTD 0.557 EUR01H XFRA JP3853000002 HORIBA LTD 0.249 EUR