FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EXC XFRA LU0472835155 EXCEET GROUP SCA RED. A

O7N XFRA GB00B11SZ269 VELOCYS PLC

AM3D XFRA DE000A111338 SLM SOLUTIONS GRP AG

HA4 XFRA BMG455841020 HAL TR. UNITS

NPAT XFRA CA08772P1036 BETTERLIFE PHARMA INC.

VR61 XFRA CA92647B2003 VICTORY RESOURCES CORP.

