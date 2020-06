Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX vor festem StartDer DAX, der am Vortag die 12.000-Punkte-Marke zeitweise nach unten durchbrochen hatte, am Ende aber 0,69 Prozent höher bei 12.177,87 Punkten schloss, zeigt sich vorbörslich am Freitag etwas höher. Auf Wochensicht könnte der deutsche Aktienmarkt damit ein leichtes Plus einfahren. Der Markt ist nach Einschätzung von Experten weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...