Schnelle Erholung an den Aktienmärkten. Nach einem schwachen Start erholte sich der DAX gestern schnell und schloss nahe der Tageshöchststände mit einem Plus von 0,69 % bei 12.177,87 Punkten. Der Trend zu steigenden Kursen wurde auch vom DAX-Future unverändert im nachbörslichen und asiatischen Handel fortgesetzt. Zum Ende des asiatischen Handels notiert der DAX-Future 0,1 % im Plus bei 12.318 Punkten.Die Wall Street war sogar deutlich bullisher und verzeichnete durchweg hohe Gewinne. Alle wichtigen US-Benchmarks schlossen im Plus. Angeführt wurde die Erholungsbewegung vom Dow Jones Industrial Average Index, der 1,18 % höher bei 25.745,60 Punkten den Handel beendete. Auch im asiatischen Handel verbesserten sich die US-Futures weiter, wenn auch nur leicht.

