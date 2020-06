Schätzungen zufolge bestehen mehr als die Hälfte aller derzeit verwendeten Medizinprodukte aus Kunststoff. Warum ist das so, wo wird Kunststoff mehrheitlich eingesetzt und was sind dabei die Vorteile und Herausforderungen? Kunststoffe haben ein geringes Gewicht und erleichtern so die Arbeit. Kunststoffe bieten hohe Sicherheit für den Patienten. Kunststoffe in der Medizin sind vielseitig einsetzbar. ...

