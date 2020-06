(shareribs.com) London 26.06.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag nach oben, gestützt von der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage. Die massiv steigenden Ansteckungszahlen bremsen aber die Erholung. Auch die höhere Förderung in den USA belastet. Das USDA meldet am Mittwoch rekordhohe Rohölbestände und gleichzeitig eine Steigerung der Förderung um 500.000 auf 11,0 Mio. Barrel pro Tag. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...