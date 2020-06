Gute Vorgaben von der Wall Street und aus Asien - in China bleiben die Börsen aufgrund eines Feiertages geschlossen - treiben den DAX zum Wochenabschluss weiter in die Höhe. Der deutsche Leitindex notiert kurz vor Beginn des Präsenzhandels bei 12.304 Zählern rund 1 Prozent im Plus. Im Fokus der Anleger stehen heute - neben Wirecard und Bayer - die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas. Dessen Konkurrent Nike hat am Vorabend überraschend schwache Quartalszahlen und einen Verlust gemeldet und ...

