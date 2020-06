Die Corona-Pandemie wird den Erholungskurs von Zumtobel nur kurz unterbrechen. Die am Donnerstag (25.6.) veröffentlichten Zahlen zum Gj. 2019/20 (per 30.4.) zeigen jedenfalls, dass die zwischenzeitliche Schwäche überwunden ist. Der von Konzernchef Alfred Felder nach dem Abgang des glücklosen Sanierers Ulrich Schumacher eingeleitete Umbau lässt den Leuchtenspezialisten aus Dornbirn jedenfalls gut aufgestellt für die erhoffte konjunkturelle Erholung erscheinen.Der Umsatz ging im jüngst abgelaufenen Gj. zwar um 2,6% auf 1,13 Mrd. Euro zurück; bis Ende Februar hatten die Erlöse aber noch 1,5% über Vj. gelegen. Erfreulich ist v. a. die Rückkehr in die Gewinnzone: Das EBIT verdoppelte sich von 27,6 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...