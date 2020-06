Noratis AG: Zukauf in Niedersachsen: Noratis setzt Ausbau des Portfolios fortDGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Noratis AG: Zukauf in Niedersachsen: Noratis setzt Ausbau des Portfolios fort26.06.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Zukauf in Niedersachsen: Noratis setzt Ausbau des Portfolios fort- Ankauf von 124 Einheiten in Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-WolfsburgEschborn, 26. Juni 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") setzt den dynamischen Ausbau ihres Portfolios fort. Das Unternehmen, ein führender Bestandsentwickler für Wohnimmobilien in Deutschland, erwirbt insgesamt 124 Einheiten in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg.Das nun angekaufte Paket verfügt über eine vermietbare Wohnfläche von rd. 9.400 m². Noratis plant, die Objekte in den kommenden Jahren technisch und kaufmännisch aufzuwerten und so die Wohnqualität für bestehende und neue Mieter weiter zu verbessern. Über weitere Details zur Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Mit diesem Ankauf erweitern wir unseren Bestand zwischen Hannover und Wolfsburg auf über 500 Einheiten. Nicht zuletzt deshalb passt das Paket hervorragend in unser Portfolio. Auch im zweiten Halbjahr 2020 wollen wir weiterwachsen - hier in der Region und im gesamten Bundesgebiet in Städten ab 10.000 Einwohnern und in Randgebieten von Ballungszentren."Über Noratis:Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Ansprechpartner Investor & Public Relations::edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main26.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1079225Ende der Mitteilung DGAP News-Service1079225 26.06.2020