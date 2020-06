Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist keine leichte Woche für die Aktienmärkte. Vielleicht gab es gestern aber die Wende zum Positiven. Der DAX fing sich nach schwachem Start und beendete den Handel im Plus. Dank guter Vorgaben aus den USA könnte es heute so weitergehen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Nike, die Deutsche Lufthansa, Adidas, Vonovia, Wirecard und Bayer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.