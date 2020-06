26.06.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) lieferte in den letzten Wochen mehrere Vermietungserfolge, heute gibt es 2 Zukäufe über insgesamt 116 Mio. EUR für den Eigenbestand - SAP Turm in Eschborn für 69 Mio. EUR und Büroimmobilie in Hannover für 47 Mio. EUR. Bruttomieteinnahmen von rd. 4,5 Mio. EUR insgesamt ergeben eine Bruttorendite für beide Objekte zusammen von 4,2%. Nicht schlecht, natürlich bringen Logistikimmobilien "mehr", sind aber auch schwankungsanfälliger, wie die Deutsche Industrie Reit mit ihren drei Ankäufen gestern zeigte mit Bruttorenditen 11,4%, 16,2% und 12,6%. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...