AMS: Haben keine Kenntnis einer Untersuchung einer Aufsichtsbehörde Zur Rose-Gruppe baut Marktführerschaft durch Akquisition der Versand- und Diabetes-Aktivitäten der Apotal-Gruppe aus Nach Corona-Stresstest: Fed verbietet Banken vorerst Aktienrückkäufe Bayer will relativ zügig den Anleihemarkt anzapfen, auch wegen Glyphosat-Vergleich, Interview BöZ DIC Asset AG: Commercial Portfolio wächst durch Ankäufe auf über 2 Mrd. Euro Hornbach mit Rekordquartal Rettung gesichert: Lufthansa-Aktionäre stimmen Staatseinstieg zu Die Nordex Group baut Fertigung für Betontürme in Spanien RIB Software - plant mit einem operativen EBITDA zwischen 55 und 75 Mio EUR Vonovia kauft 2,6% an niederländischer Vesteda Kreise: Visa und Mastercard erwägen Zusammenarbeit mit Wirecard einzustellen ...

