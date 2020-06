Am Freitag dürfte es im DAX weiter nach oben gehen, doch die Luft an den Aktienmärkten ist dünn geworden. Viele Anleger werden vorsichtiger - und sollten dies auch sein. Kurz vor dem Handelsstart liegt der DAX +0,69% leicht im Plus mit 0,7 Prozent auf 12.309 Punkten. Auf diesem Niveau liegt der DAX fast 50 Prozent über dem Corona-Crash-Tief im März. Zudem fehlen bis zum Rekordhoch von 13.795 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...