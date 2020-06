FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag zunächst weiter nach oben gegangen. Der Dax gewann im frühen Handel 0,65 Prozent auf 12 257,01 Punkte und blieb damit über der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 0,6 Prozent tiefer.



Der Markt ist nach Einschätzung von Experten hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten. Mit Blick auf den Sommer sei das Umfeld für die Finanzmärkte herausfordernd, urteilten die Experten der Credit Suisse. Aktien blieben zunächst attraktiv, doch schade eine gewisse Vorsicht nicht.



Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte rückte am Freitagmorgen um 0,25 Prozent auf 25 944,51 Punkte vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent./ajx/stk



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

