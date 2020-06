INDIZES | Sowohl Wall Street als auch Dax tendierten gestern freundlich. Insbesondere im späten Handel ging es noch mal deutlich aufwärts. Unterm Strich verblieben 0,7 Prozent Plus im Dax und zwischen einem und 1,2 Prozent Plus an der Wall Street. Die positiven Vorgaben nimmt der Dax heute zum Anlass fester in den frühen Handel zu starten. Es geht abermals ein knappes Prozent gen Norden.

ISIN: DE0008469008, US02079K3059, CH0012255151, US6541061031

