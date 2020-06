Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die VOEAV 1,375% 2024 (ISIN AT0000A1Y3P7/ WKN A19PQR) der voestalpine AG (ISIN AT0000937503/ WKN 897200) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu verkaufen.Nach den schwachen GJ 19/20-Ergebnissen erwarte sich das voestalpine-Management ein EBITDA in der Mitte der 0,6 bis 1 Mrd. EUR GJ 20/21 Guidance. Das impliziere nach Meinung der Analysten der RBI ein leicht negatives EBIT. Insbesondere das 1. Halbjahr sollte schwach ausfallen (EBITDA-Guidance Q1: 100 Mio. EUR), bevor ein Aufwärtstrend im 2. Halbjahr erwartet werde. Das Capex solle weiter auf das Maintenance-Niveau (600 Mio. EUR) gesenkt werden, der Free Cashflow werde jedoch negativ erwartet. Weitere Maßnahmen würden u.a. eine Dividendenkürzung auf 0,2 EUR/Aktie vs. 1,1 EUR/Aktie betreffen. Die Kurzarbeit in Österreich (rund 10 Tsd. Mitarbeiter) werde ab Juli um drei Monate verlängert. Vor diesem Hintergrund würden das weiterhin erhöhte Net Leverage (3,3x) und Gearing (69%) wohl nicht reduziert werden können. ...

