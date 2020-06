Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute gibt es keine Neuemissionen, so die Analysten der Helaba.In der nächsten Woche würden die Investoren auf Angebote durch die Schatzämter in Italien, Spanien, Frankreich und der Bundesfinanzagentur treffen. In den letzten Handelstagen hätten sich die Finanzmarktteilnehmer tendenziell von zehnjährigen Staatsanleihen der Peripherieländer getrennt. Verantwortlich dafür dürften die zunehmenden Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen durch COVID-19 sein, unter welchen unter anderem Italien und Spanien besonders zu leiden hätten. Die Benchmarkanleihe zehnjähriger BTPs rentiere momentan auf einem Niveau von 1,37%. In Portugal und Spanien liege die 10J-Rendite mit 0,47% aktuell gleichauf. Die 10J-Rendite griechischer Papiere liege momentan bei 1,31%. (26.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...