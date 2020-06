FRAUENFELD (dpa-AFX) - Die Zur Rose Group übernimmt die Versand- und Diabetes-Aktivitäten der deutschen Apotal-Gruppe. Die Finanzierung soll aus vorhandenen Barmitteln sowie aus der Ausgabe von Aktien erfolgen. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2020 erwartet. Die Aktie springt am Freitag im frühen Handel um 5 Prozent auf einen Rekordstand.



Die Online-Apotheke Apotal erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 157 Millionen Euro, wie Zur Rose am Freitag mitteilte. Mit der Akquisition dürften geschätzt 1,1 Millionen zusätzliche Kunden von Apotal zu der Zur Rose-Gruppe übergehen. Zur Rose baue damit die Marktführerschaft in Europa aus und erhöhe die Anzahl aktiver Kunden auf über acht Millionen, heißt es weiter.



In den vergangenen Jahren sei Apotal jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich gewachsen bei einem gleichzeitig positiven operativen Ergebnis (Ebitda). Abhängig vom Erreichen vereinbarter Wachstums- und Profitabilitätsziele könne der Gesamtkaufpreis einem Multiple von maximal bis zu 0,4 mal des geplanten Umsatzes 2020 entsprechen./pre/kw/AWP/fba

