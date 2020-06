Die endgültigen Quartalszahlen der Hornbach Holding verleihen der Aktie des Baumarktbetreibers am Freitag neuen Schwung. Mit zwischenzeitlich plus 4,2 Prozent rückte der Titel wieder an sein vor wenigen Tagen erreichtes Hoch bei 70,30 Euro seit dem Corona-Crash heran. Seit dem AKTIONÄR-Tipp hat sich Hornbach stark entwickelt.Hornbach ist mit einem erheblichen Umsatz- und Gewinnanstieg in das Geschäftsjahr 2020/21 gestartet. Trotz vorübergehender Verkaufsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise stieg ...

