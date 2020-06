Wochenlang geschlossene Läden haben dem weltgrößten Sportartikelhersteller Nike in der Coronakrise tiefrote Zahlen beschert. Der Umsatz brach im vierten Quartal (per Ende Mai) um 38 Prozent auf 6,31 Milliarden Dollar ein, nachdem neun von zehn Nike-eigenen Sportgeschäften von Ende März an für acht Wochen schließen mussten, wie der Adidas-Rivale...

