98 Prozent der Aktionäre der Lufthansa Group (WKN: 823212) haben pro Rettungspaket gestimmt - doch irgendwie scheint der Deal nicht so recht nach dem Geschmack von Aktionären zu sein. Die Lufthansa-Aktie verliert heute -2,00% auf 9,40 Euro. Durch den Beschluss der Hauptversammlung sei die Liquidität des Unternehmens "nachhaltig gesichert", so die Lufthansa. Auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung stimmten in Anwesenheit von 39,0 Prozent des Grundkapitals 98 Prozent für die Annahme der ...

