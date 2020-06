Brüssel (www.anleihencheck.de) - In ca. eineinhalb Wochen werden die Marktteilnehmer die Performance des 1. Halbjahres 2020 diskutieren, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Es sollte wenig verwundern, wenn der Begriff "Überraschung" dabei eine wichtige Rolle spiele! Wirklich bemerkenswert sei, dass die Finanzmärkte angesichts eines weltweiten Wirtschaftsstillstands mit einem Einbruch der realen BIP-Zahlen um 5% bis 15% nur eine marginale Korrektur erfahren hätten. Wie auch immer der Erholungspfad aussehen möge - Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei DPAM, rechne damit, dass es Jahre und nicht nur Quartale dauern werde, bis die Weltwirtschaft wieder das Niveau von Ende des Jahres 2019 erreicht habe. Erst dann werden wir wieder von einer "positiven" oder "boomenden" Wirtschaft sprechen können, so die Experten von DPAM. ...

