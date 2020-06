Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat zum Start in den Freitag deutlich zugelegt, in der ersten Handelsstunde aber auch schon wieder etwas Schwung verloren. Damit wischen Anleger Corona-Sorgen eher wieder beiseite, die in dieser Woche ja auch schon mal für Zurückhaltung gesorgt hatten. Experten warnen aber, dass das Umfeld für die Finanzmärkte weiterhin herausfordernd bleiben dürfte. In den USA ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf einen neuen Rekordwert gestiegen.