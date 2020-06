Bayer hat sich in den USA in einer Vielzahl von juristischen Fällen auf einen Vergleich geeinigt. So werden Altlasten aus der Monsanto-Übernahme geregelt. Alles dreht sich dabei um Glyphosat, Dicamba und PCB. Bis zu 12 Milliarden Dollar will Bayer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...