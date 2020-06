Unterföhring (ots) - 26. Juni 2020. Wieder mit Publikum: SAT.1 und ProSieben feiern die zehnte Staffel von "The Voice of Germany".Unter strenger Berücksichtigung der gesetzlichen Corona-Auflagen starten im späten Juli die Aufzeichnungen für die zehnte Staffel von "The Voice of Germany". Im Studio kann - Stand heute - knapp ein Drittel der 665 Plätze mit Publikum gefüllt sein. So können Family und Friends der Talente live mitfiebern. Einen regulären Ticketverkauf gibt es nicht. Auf diesem Weg können die gesetzlichen Abstandsregeln eingehalten werden.Damit die TVOG-Fans beim Jubiläum die Talente im Studio unterstützenkönnen, ruft "The Voice of Germany" eine besondere Aktion ins Leben:Die Zuschauerplätze sollen mit Fotos von TVOG-Fans gefüllt werden.So können die Fans - zumindest symbolisch - Teil der Musikshow sein.Alle Informationen dazu unterhttps://www.the-voice-of-germany.de/fanaktion. Hashtag zur Show: TVOGBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHComm. & PR Show & ComedyKatrin DietzTel. +49 [89] 9507-1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Photo Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4635240