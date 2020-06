Das Jahr 2020 hat für die Börse bereits einige Überraschungen bereitgehalten. Dennoch gibt es einige Aktien, die ein so großes Potenzial haben, dass sie in diesem Jahr deutliche Gewinne erzielen dürften. Wer mit dem Gedanken spielt, sein Geld in Aktien zu investieren, muss hierbei eine Vielzahl von Kriterien beachten. Außerdem ist eine Analyse des eigenen Anlagetyps ratsam. Für konservative Anleger bieten sich andere Aktien an als für risikofreudige. Wir stellen die vier Aktien vor, die 2020 erfolgversprechend sind. pixabay.de © StockSnap CCO Public DomainMit den richtigen Tools und Auswahlkriterien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...