Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta012/26.06.2020/11:50) - JJ ENTERTAINMENT ÜBERTRIFFT UMSATZ- UND ERTRAGSERWARTUNGEN IM GESCHÄFTSJAHR 2019 - GESCHÄFTSTÄTIGKEIT VON COVID-19-PANDEMIE BELASTET



JJ Entertainment übertrifft im Rumpfgeschäftsjahr 2019 die eigenen Erwartungen - Verlässlicher Ausblick auf die weitere Geschäftstätigkeit in Zeiten der Covid-19-Pandemie schwierig



- Gesamtleistung inklusive sonstiger betrieblicher Erträge im Rumpfgeschäftsjahr 2019 bei 1,613 Mio. EUR - Vorsteuerergebnis aufgrund strikter Kostendisziplin bei 1,372 Mio. EUR - Net Asset Value je Aktie zum Ende 2019 bei 13,90 EUR je Aktie - Geschäftstätigkeit aktuell von Covid-19-Pandemie beeinträchtigt - Geschäftsführung präferiert physische Hauptversammlung



München, 26. Juni 2020



JJ Entertainment SE (ISIN DE000A2G8258) hat heute den Geschäftsbericht für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr 2019, den Net Asset Value zum Jahresende 2019 sowie einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht.



Gesamtleistung inklusive sonstiger betrieblicher Erträge im Rumpfgeschäftsjahr 2019 von 1,613 Mio. EUR JJ Entertainment konnte im ersten Jahr der Geschäftstätigkeit die eigenen Erwartungen übertreffen. Während der Umsatz aus der Vermarktung finanzaffiner Webseiten im Rumpfgeschäftsjahr 2019 (April bis Dezember 2019) in Höhe von 0,110 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen lag, konnte JJ Entertainment aus der Gründung und dem Verkauf von Tochtergesellschaften in der Rechtsform der SE ein sonstiges betriebliches Ergebnis in Höhe von 1,503 Mio. EUR erzielen. Die zentrale Steuerungsgröße des Unternehmens, Gesamtleistung inklusive sonstiger betrieblicher Erträge, summierte sich damit im vergangenen Rumpfgeschäftsjahr 2019 auf 1,613 Mio. EUR.



Angesichts einer strikten Kostendisziplin des Vorstands wurde bei operativen Gesamtkosten von 0,234 Mio. EUR im Rumpfgeschäftsjahr ein Ergebnis vor und nach Steuern in Höhe von 1,372 Mio. EUR erwirtschaftet.



Net Asset Value zum Ende 2019 bei 13,90 EUR je Aktie. Als Beteiligungsgesellschaft ist der Net Asset Value (NAV) für JJ Entertainment von wesentlicher Bedeutung Dieser errechnet sich aus den Werten der Unternehmensbeteiligungen, die sich JJ Entertainment nach einem mehrheitlichen Verkauf der jeweiligen Beteiligungen typischerweise einbehält. Bei den börsennotierten Beteiligungen wird der NAV auf Basis der aktuellen Börsenkure ermittelt, bei den nicht-börsennotierten Beteiligungen anhand von veröffentlichten Wirtschaftsprüfergutachten.



Zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres belief sich der auf diese Weise berechnete Net Asset Value von JJ Entertainment selbst bei Berücksichtigung von Codvid-19-induzierter Wertberichtigungen auf 6,948 Mio. EUR. Dies entspricht einem NAV von 13,90 EUR je Aktie.



Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit von JJ Entertainment Die Covid-19-Pandemie birgt schwer absehbare Risiken für die Weltwirtschaft, von denen auch JJ Entertainment betroffen sein könnte. Die Geschäftsführung von JJ Entertainment hat zeitnah reagiert und die Strukturkosten des Unternehmens deutlich heruntergefahren, ohne dabei den engen Dialog mit den Beteiligungsgesellschaften zu vernachlässigen. Ungeachtet dessen ist der Betriebserfolg von JJ Entertainment von Börsengängen und Beteiligungsverkäufen maßgeblich abhängig. In der aktuellen Börsenlage bestehen daher Risiken sowohl mit Blick auf die Erreichung der Ziele der laufenden Unternehmensplanungen als auch hinsichtlich des Volumens oder der Zeitpunkte der geplanten Börsengänge bzw. eines möglichen Verkaufs von Beteiligungsgesellschaften. Damit ist ein verlässlicher Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie nur schwer möglich. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Covid-19-Krise das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2020 negativ beeinflusst. Da die Unternehmen, an denen sich JJ Entertainment im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit beteiligt hat, durchweg solide aufgestellt sind, ist nach Einschätzung der Geschäftsführung nur eine Verschiebung der Transaktion zu befürchten, nicht deren Absage.



Adrian Fuhrmeister, Geschäftsführender Direkter der JJ Entertainment SE erläutert: "Die derzeitige Corona-Krise stellt uns alle vor nicht gekannte Herausforderungen. Die Finanzierung unseres Unternehmens ist jedoch gesichert und die Geschäftsentwicklung bei unseren Beteiligungen verläuft planmäßig, so dass wir unsere Situation als insgesamt positiv einschätzen."



Noch kein Termin für die Hauptversammlung angesetzt Durch die Covid-19-Pandemie ist derzeit die Durchführung einer physischen Hauptversammlung nicht möglich. Die Geschäftsführung von JJ Entertainment bevorzugt jedoch den persönlichen Kontakt mit den Aktionären mit klassischer Generaldebatte und betrachtet virtuelle Hauptversammlungen nur als Notlösung in einer Zeit des allgemeinen Kontaktverbots. Da ein weiteres Abflauen der Covid-19-Infektionsquoten nicht ausgeschlossen werden kann und zumindest die Chance für die Durchführung einer Präsenzveranstaltung im gesetzlich vorgegebenen zeitlichen Rahmen besteht, hat sich die Geschäftsführung von JJ Entertainment dazu entschlossen, den endgültigen Termin für die Hauptversammlung erst zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen.



Über die JJ Entertainment SE Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich auf den Handel mit Vorratsgesellschaften (vornehmlich Societas Europaea) sowie Börsenmänteln spezialisiert. Dabei betreut die JJ Entertainment SE ihre Kunden bei der Strukturierung der Gesellschaften und übernimmt daran im Anschluss regelmäßig Tätigkeiten wie Büroservice, die Betreuung der Webseiten als auch die Vermittlung von Investoren und der passenden Partner für einen späteren Börsengang.



Im Falle eines bevorstehenden Börsengangs beteiligt sich die JJ Entertainment SE auch direkt an den Emittenten. Aktuell hält die JJ Entertainment Minderheitsbeteiligungen an sechs Unternehmen, die allesamt noch in diesem Jahr an einen europäischen Börsenplatz streben.



Zusätzlich betreut das Münchner Unternehmen noch zahlreiche Internet-Portale und -Foren mit Schwerpunkt auf die Finanz- und Tourismusbranchen und erzielt hierbei laufende Einnahmen aus der Vermarktung von Werbezeiten.



Investor Relations Kontakt: Herr Adrian Fuhrmeister E-Mail: af@jj-entertainment.com Telefon: 0049 / (0)173 259 19 19



(Ende)



Aussender: JJ Entertainment SE Adresse: Emil-Riedel-Str. 21, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adrian Fuhrmeister Tel.: +49 173 2591919 E-Mail: af@jj-entertainment.com Website: www.jj-entertainment.com



ISIN(s): DE000A2G8258 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1593165000665



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2020 05:50 ET (09:50 GMT)





