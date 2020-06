Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel sich wird am Mittwoch im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Auch wird sie am kommenden Freitag zum dritten Mal in ihrer Amtszeit im Bundesrat sprechen. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Die CDU-Politikerin will im Bundesrat die Ziele der deutsche EU-Ratspräsidentschaft erläutern, so Seibert. Im Bundestag hat sich Merkel zuletzt im Mai der Regierungsbefragung gestellt. Damals stand die Corona-Krise und ihre Auswirkungen im Vordergrund. Üblicherweise stellt sich Merkel nach einem Eingangsstatement den Fragen der Abgeordneten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2020 05:59 ET (09:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.