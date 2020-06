München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der One Square Advisors GmbH vom 26.06.2020:Die One Square Advisory Services GmbH hat in ihrer Funktion als Gemeinsamer Vertreter der Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN DE000A169GM5/ WKN A169GM) der publity AG mit der DGAP-Veröffentlichung vom 12.06.2020 darauf hingewiesen, dass durch die aus der Emission der publity-Anleihe 2020/2025 resultierende Neuaufnahme von Finanzverbindlichkeiten ein in § 14 Abs. 3 der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 verankertes Kündigungsrecht vorrausichtlich ausgelöst wird. ...

