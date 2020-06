Wie das Nachrichtenportal Kitco berichtet, haben sich die Käufe von Platin in China im 1. Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.Dies teilte Weibin Deng, Regionaldirektor für den asiatisch-pazifischen Raum des World Platinum Investment Council (WPIC) in einem Interview vom Mittwoch dieser Woche mit. Deng betonte, dass vor dem Hintergrund der weltweiten Turbulenzen, welche durch das Corona-Virus ausgelöst wurden, sich die Käufe von Platin an der Shanghai Gold Exchange im 1. Quartal 2020 signifikant erhöht haben.Bildnachweis: © EMH Service GmbH

