Schwalbach a. T. (ots) - Die Arbeit des THW ist in der aktuellen COVID-19 Krise wichtiger denn je. Damit die ehrenamtlichen THW-Einsatzkräfte auch weiterhin kraftvoll unterstützen können, trifft volle Energie auf geballte Power. Duracell-Geschäftsführer Andrew Plastow überreicht 33.000 Batterien und 3.400 Power Banks an den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung THW, Stephan Mayer, MdB und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium.Die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation mit ihren ehrenamtlichen 80.000 THW-Helferinnen und -Helfern hat in der Corona-Krise bei vielen lebensrettenden Einsätzen und durch ihren unermüdlichen Einsatz viel geholfen. Duracell möchte "Danke" sagen und spendet für alle 668 örtlichen THW-Einheiten mehr als 33.000 Batterien unterschiedlicher Größe und Stärke sowie rund 3.400 Power Banks. Damit unterstützt Duracell die Leistungs- und Einsatzfähigkeit aller THW-Kräfte.Duracell-Geschäftsführer Andrew Plastow betont: "Das THW steht für unermüdlichen Einsatz in Krisenzeiten. Wir finden es ist an der Zeit, allen 80.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW, die täglich vollen Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise geben, herzlich zu danken. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung des medizinischen Personals und zur Eindämmung der Pandemie. Deshalb möchten wir als Duracell die THW-Einsatzkräfte mit neuer Energie versorgen. Mehrere zehntausend Batterien und tausende Powerbanks sollen helfen, die Power genau da einzusetzen, wo sie gebraucht wird."Die Batterien und Power Banks sind für die Ausrüstung der THW-Einsatzkräfte besonders wichtig. Egal ob in Taschenlampen, Helmlampen, Handfunkgeräten oder Messinstrumenten - die kleinen Powerpakete unterstützen das THW bei ihrem Alltag und sind essenziell für deren Arbeit."Diese Spende ist Anerkennung und Ansporn zugleich für weitere Tage und Wochen ehrenamtlichen Engagements im Kampf gegen COVID-19 und viele andere Herausforderungen, die das THW als Partner im Katastrophenschutz den Menschen nach Katastrophen und Unglücksfällen in Deutschland und weltweit bietet", so PStS Stephan Mayer, MdB, Vorstandsvorsitzender der THW-Stiftung.