Thema heute:

Die Toyota Mobility Foundation im Eifelkreis Bitburg-Prüm aktiv

Um die Daseinsvorsorge besonders von älteren und bewegungseingeschränkten Menschen zu sichern, aber auch den Bedarf der regionalen Wirtschaft mit verfügbaren Kapazitäten zu decken, entwickelt die Toyota Mobility Foundation mit Partnern eine digitale Plattform zur Vernetzung der verschiedenen Akteure. Dieser erste Entwicklungsschritt ist Teil eines ganzheitlichen regionalen "digitalen Ökosystems", das regionale Dienste in einer einzigen Plattform vereint.

Mit 234 Gemeinden und Städten in einem ländlich geprägten Raum, steht der Eifelkreis Bitburg-Prüm vor der großen Herausforderung, eine flächendeckende Daseinsvorsorge für die Bevölkerung zu sichern. Der Eifelkreis steht stellvertretend für viele ländliche Regionen in Deutschland und Europa, die gleichwertige Lebensbedingungen für ihre Bürgerinnen und Bürger sichern sowie bestmögliche Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft schaffen wollen. Die aus diesem Pilotprojekt gewonnen Erfahrungen werden nach der Validierung durch die Toyota Mobility Foundation interessierten Regionen zur Verfügung gestellt.

Die Plattform ("EifelkreisVerbindet.de") ist Teil einer ganzheitlichen SMART VILLAGE PLATTFORM, die regionale Dienste, E-Government, Gesundheit, Energie und andere Dienstleistungen, bis hin zu innovativen Mobilitätsangeboten auf einer einzigen Plattform vereint und zugänglich macht. Über "EifelkreisVerbindet.de" gelangen Privatpersonen zum Service für Nachbarschaftshilfe "Lokalhelfer.de". Durch den Ausbruch von COVID-19 ging es zuerst darum, Menschen die Unterstützung in ihrem Alltag benötigen, mit auf der Plattform "EifelkreisVerbindet.de" eingestellten Hilfsangeboten zu vernetzen.

Damit auch Menschen ohne digitalen Zugang auf die Hilfsangebote zurückgreifen können, um somit die größtmögliche Hilfe für alle Bedürftigen zu sichern, wird eine zentrale Kontaktstelle eingerichtet. Nach einer Testphase steht die Plattform dann auch anderen Regionen zur Verfügung, mit dem Ziel, auch nach der COVID-19 Pandemie das Hilfsangebot aufrecht zu erhalten und den Gegebenheiten anzupassen.

Die Toyota Mobility Foundation wurde im August 2014 gegründet, um die Entwicklung einer mobileren Gesellschaft zu unterstützen. Ziel der Stiftung ist es, starke Mobilitätssysteme zu unterstützen und gleichzeitig Unterschiede in der Mobilität zu beseitigen. Sie nutzt das Fachwissen der Toyota Unternehmensgruppe in den Bereichen Technologie, Sicherheit und Umwelt und arbeitet in Partnerschaft mit Universitäten, Regierungen, gemeinnützigen Organisationen, Forschungseinrichtungen und anderen Organisationen zusammen, um Mobilitätsprobleme auf der ganzen Welt anzugehen. Zu den Programmen gehören die Lösung städtischer und ländlicher Transportprobleme, die Ausweitung der Nutzung persönlicher Mobilität, die Lösung von Energiefragen und die Entwicklung von Lösungen für eine zukünftige Mobilität.

