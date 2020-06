Anschnallen und Meinung tanken - mit dem neuen Aktien-Schnelltest von Bernecker-Redakteur Oliver Kantimm. Dieser stand am 25.06.2020 in der Sendung "Der Aktionärsbrief TV" wieder mal Rede und Antwort. Themen:





++ Adyen - Schönes Wachstum zu einem ambitionierten Preis

++ Square - Interessante Branche, aber die Zahlen …

++ Worldline - Zahlungsdienstleister im Weltformat

++ Paypal - Kasse klingelt laut

++ Vodafone - Aktie vor Ausbruch aus Abwärtstrend?

++ American Tower Corp. - Rücksetzer abwarten!

++ Inwit - Gute Kaufgelegenheit?

++ Pool Corp. - Lust auf eine Abkühlung?





