Sie vermittelt dabei Gelder von Schweizer Drittinvestoren wie etwa Pensionskassen und will damit digital-affine Kunden ansprechen.Die neue Plattform mit dem Namen "key4" bilde einen zentralen Teil der Digitalstrategie von UBS Schweiz, sagte Axel Lehmann, Präsident UBS Switzerland am Freitag vor den Medien in Zürich. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...