Shenzen (IT-Times) - Der chinesische Social Media und Gaming Gigant Tencent hat eine weitere Akquisition bekannt gegeben und erwirbt den malaysischen Video-Streaming Anbieter Iflix. Die Tencent Holdings Ltd. übernimmt die Video-Streaming Plattform Iflix in Malaysia und baut damit das Geschäft in Südostasien...

Den vollständigen Artikel lesen ...