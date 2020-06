Neuss (ots) - Die Renault Bank direkt hat in diesem Jahr beim BankingCheck Award 2020 und Finanz-Award 2020 mehrere Top-Auszeichnungen gewonnen.Beim BankingCheck Award 2020 erhielt die Renault Bank direkt die Awards "Bestes Tagesgeld 2020", "Bestes Festgeld 2020" und das Anbieter-Prädikat "Beste Direktbank 2020". Der BankingCheck Award 2020 basiert auf 128.856 Kundenbewertungen im Zeitraum von Januar bis April 2020 zu 71 Anbietern und 14 Produktkategorien.Im Rahmen des Finanz-Award 2020 wurde die Renault Bank direkt im Bereich "Geldanlage" mit dem Prädikat "Top Tagesgeld" ausgezeichnet. Der Finanz-Award von ntv, FMH Finanzberatung und dem Deutschen Institut für Service-Qualität wird auf Grundlage einer Konditionen- und Serviceanalyse bei 232 Banken und Finanzdienstleistern vergeben.Weitere Informationen zu den AwardsBankingCheck Award 2020: https://www.bankingcheck.de/award-2020Finanz-Award 2020: https://auszeichnungen.fmh.de (https://auszeichnungen.fmh.de/)Über die Renault Bank direktDie Renault Bank direkt, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, startete am 18. Februar 2013 in Deutschland mit dem Produkt Tagesgeld. Noch im selben Jahr wurden die Festgeld-Produkte mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren eingeführt. Seit 2016 bietet die Online-Bank U18-Konten für minderjährige Sparer an.Die Renault Bank direkt wurde vielfach für Produkte, Zinsen und Kundenservice sowie Sicherheit und Qualität des Online-Bankings ausgezeichnet, unter anderem von Euro am Sonntag, n-tv und dem Vergleichsportal BankingCheck.Website der Renault Bank direkt: https://www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 NeussUlrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.com | Internet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Renault Bank direkt Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129423/4635654