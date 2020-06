Mit iOS 14 führt Apple eine Sicherheitswarnung ein, die den Nutzer per Einblendung informiert, wenn eine App auf die Zwischenablage zugreift. Erste Tester stellten fest, dass Tiktok diesen Zugriff besonders massiv nutzt. Jetzt reagiert der Dienst. Bytedance, der Hersteller der App Tiktok, einem sozialen Netzwerks für junge Leute, gerät in Erklärungsnot und versucht einen Befreiungsschlag. Gestern hatten wir über ein neues iOS-Sicherheitsfeature berichtet. Das besteht darin, dass iOS künftig über App-Zugriffe auf die Zwischenablage informiert. Für jeden Zugriff einer App auf die Zwischenablage blendet iOS 14 eine Warnung ein, die so a...

