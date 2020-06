FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt nimmt seine Landebahn Nordwest am 8. Juli wieder in Betrieb. Die Europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol erwarte ein weiteres Ansteigen der Flugbewegungen. Bereits in den letzten Wochen konnte eine deutliche Zunahme der Bewegungen am Flughafen Frankfurt gegenüber den Monaten April und Mai verzeichnet werden. Die Nutzung dieser Piste ist bei ansteigenden Flugbewegungen für die Sicherstellung eines flüssigen, verzögerungsfreien Flugbetriebs notwendig, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

Wegen des Einbruchs des Reiseverskehrs infolge der Corona-Krise wird die Landebahn Nordwest seit dem 23. März nicht mehr genutzt und dient derzeit noch als Parkfläche für Großraumflugzeuge. Die Startbahn West (18) werde auch weiterhin bis auf weiteres nicht genutzt, teilte Fraport mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2020 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.