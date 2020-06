=== M O N T A G, 29. Juni 2020 *** 09:00 DE/Kabinett, Sondersitzung, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Bundestag, Sondersitzung zum Corona-Steuerhilfegesetz (Mehrwertsteuersenkung), Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/SPD-Vorsitzender Walter-Borjans, PK zur anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Sitzung des Haushaltsausschusses zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2020, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 15:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zum Nachtragshaushalt und zum Corona-Steuerhilfegesetz (Mehrwertsteuersenkung), Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs Präsident Macron; 18:00 PK, Meseberg 21:00 US/Fed, Teilnahme von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) und IWF-Direktorin Georgieva an einem Webinar des Economic Club of New York *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni D I E N S T A G, 30. Juni 2020 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 26. Kalenderwoche, Frankfurt 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 08:00 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai 09:00 EU/Gipfeltreffen EU-Südkorea (per Videokonferenz) *** 10:00 DE/Vonovia SE, Online-HV 10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV 10:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Online-HV 10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV 10:00 DE/Wacker Neuson SE, Online-HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) 11:00 DE/Cancom SE, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und Bahnwirtschaft, Unterzeichnung Schienenpakt zur Stärkung des Bahnsektors sowie Vorstellung des "Masterplan Schienenverkehr", Berlin 12:30 DE/Mindestlohnkommission, PK zu Beschluss zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns und Bericht zu den Auswirkungen, Berlin 13:15 CH/BIZ, Jahresbericht, Basel 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (virtuell) beim Institute of International Finance 15:00 NL/Qiagen NV, Online-HV *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni *** 18:30 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung zu Corona-Hilfen und zum Economic Security Act im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Stellenindex BA-X Juni *** - GB/Fristende für eine mögliche Verlängerung der bis Ende 2020 laufenden Brexit-Übergangsphase - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis, Amsterdam M I T T W O C H, 1. Juli 2020 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 2Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juni *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai 09:00 DE/Wirtschaftsausschuss des Bundestags, Sachverständigenanhörung zu Nord Stream 2, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede beim Capital Markets Webinar der EIB und dem ESM *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni *** 10:00 DE/Online-PK zur Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Wirtschaftausschuss des Bundestages, Sitzung zu Konjunkturpaket, Kohleausstieg und BMWi-Bericht zu stationärem Einzelhandel in der Corona-Krise, Berlin 11:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Finanzausschuss des Bundestages, Sitzung zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 9./10. Juni - EU/Rat der Europäischen Union, Deutschland übernimmt den Vorsitz (bis 31. Dezember) - Börsenfeiertag Hongkong D O N N E R S T A G, 2. Juli 2020 *** 07:15 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1H, Baden-Baden 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juni *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 EU/EZB-Direktor Mersch, Teilnahme am Webinar des Salzburg Global Seminar *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai *** 16:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, PK nach Videokonferenz zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft 19:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme (per Videokonferenz) am Berliner Ökonomen-Gesprächskreis - Verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00) F R E I T A G, 3. Juli 2020 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Juni *** 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Rede von Bundeskanzlerin Merkel zu den Zielen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai 10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/VDA, Halbjahres-PK (per Video-Call) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** - DE/Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - EU/Ratingüberprüfung für die Schweiz (Fitch) - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq S O N N T A G, 5. Juli 2020 *** 18:05 DE/ARD, Sommerinterview mit der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2020 08:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.